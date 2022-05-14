مصرع طفل سقط من الدور الخامس ببورسعيد

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بالدور الخامس في مساكن «عمر بن الخطاب»، بمنطقة بحي الزهور في مدينة بورسعيد، مساء اليوم السبت، حيث تم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها، وجرى التحفظ على جثة الطفل تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار مدير أمن بورسعيد بسقوط طفل من علو

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة بالمحافظة، يفيد باستقبال مستشفي الزهور، من خلال سيارة الإسعاف، الطفل «مصطفى محمد حسن حامد»، 12 سنة، مصاباً بإصابات بالغة، ادعاء سقوط من شرفة منزله في الدور الخامس.

وفاة الطفل أثناء تقديم الإسعافات الأولية

وقام الأطباء بمستشفى الزهور، التابع للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، بتقديم الإسعافات الأولية للطفل، لكن لفظ أنفاسه أثناء محاولة إسعافه، وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت بوضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرفها، لحين معرفة أسباب الحادث.

إصابة 10 أشخاص فى تصادم على طريق دمياط

من جانب آخر، أصيب 10 أشخاص فى تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، على الطريق الدولي الساحلي بين بورسعيد ودمياط، حيث تلقى مدير أمن بورسعيد إخطاراً من شرطة النجدة بالحادث، وتم نقل 10 مصابين إلى مستشفى الزهور، وهم:

- سماح محمد شلاطة، 21 سنة

- عبد الرحمن إبراهيم يوسف، 28 سنة

- محمود حسن متولي، 26 سنة

- مؤمن محمد خلف

- محمد كمال بشير، 40 سنة

- أحمد تيتو عبد الوهاب، 23 سنة

- حسن حواس حسن، 26 سنة

- مجهول الاسم في غيبوبة ونزيف بالمخ

- أحمد صبري حامد، 20 سنة

- السيد خلف عبد اللطيف، 50 سنة

ويجري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.