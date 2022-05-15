حظك اليوم برج الثور الأحد 15-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الثور بأنه لديه شخصية صبورة بشكل كبير، يستطيع الانتظار لفترات طويلة، ولديه سعة صدر تجعل الكثيرين يحبون التقرب منه والتودد إليه، كما أنه صديق وفي ومخلص، ويحب مساعدة الاشخاص المقربين منه بكل ما يمتلكه من وقت وجهد، ويحب الاجتماع بعائلته كثيرا، ويعمل مولود برج الثور بجد، ويتمتع بالصبر أثناء عمله كموظف، كما أنه يميل إلى الاستقرار، ولا يحب التنقل من مكان لآخر.

ويحرص مولود برج الثور على تنظيم نفسه ماليا، حتى لا يضطر إلى اللجوء لأحد لمساعدته في استكمال الشهر، كما أنه يلتزم بوعوده بشدة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

انتبه لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج اليوم لتفهم وعناية جادة.

الحب عند برج الثور

يتميز مولود برج الثور بأنه يتمسك كثيرا بالطرف الآخر في العلاقة، وبالرغم من ذلك، فهو شخصية حساسة بشكل كبير، ويحرص على أن تكون علاقته تلك رائعة ومثالية.