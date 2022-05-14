حظك اليوم برج الميزان السبت 14-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مولود برج الميزان أنه شخص اجتماعي ويحب تكوين الصداقات بشكل دائم ويمتلك عدد كبير من الأصدقاء والمحيطين المقربين منه، ويحبه الكثيرون نظرًا لتميزه بالإخلاص والود، ومولود هذا البرج شخصًا عقلانيًا يُعرف عنه الاعتدال في رأيه وأفكاره وليس متطرفًا أو متحيزًا دون امتلاك وجهة نظر أو رؤيا، ويؤمن بسعة الأفق والتفتح ويميل إلى وزن الأمور، كما أنه شخص ذكي، متواضع عادل، يكره الظلم، وغالبًا ما يضحي بنفسه في سبيل الآخرين.

صفات مواليد برج الميزان

ومن ضمن صفات مواليد برج الميزان أنه اجتماعي بالفطرة، ويمتلك أسلوبًا جيدًا في الحديث والحوار ويعرف عنه أنه لبق في الحديث، وتجده شخص طيب لا يحب الشجار ويسعى إلى السلام والوفاق في كل علاقاته حتى يصل بها إلى بر الأمان ويحافظ عليها، ولدى الكثيرين منهم ميول فنية.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة للوطن، إن القمر يتواجد في منزلك الثاني اليوم، ويجب عليك الانتباه لخطواتك وأموالك ولا تسرف في شراء الأشياء فعليك أن تراقب وضعك المالي جيدا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم مرور مواليد برج الميزان ببعض التوتر على المستوى العاطفي، إلا أن القمر يتواجد في منزلهم الثامن ويساعدهم ذلك على فتنة الجنس الآخر.