حظك اليوم برج العقرب السبت 14-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعد مولود برج العقرب من الشخصيات الصادقة الحنونة المحبة لغيرها التي تتميز بالإخلاص الكبير لمن حولها ويقدم يد العون لهم دائمًا ولا يمكن أن يتأخر في أي نداء أو طلب للمساعدة مهما كان ذلك عبئا عليه فهو لا يشعر بذلك مهما كلفه الأمر، ويجد سعادته في سعادة الآخرين، ولكي تكسب مولود هذا البرج لابد أن تتعامل معه بالإخلاص والصدق لكي تستطيع كسب ثقته، فلا يجب أن تكون شخصية كاذبة حيث يكره تلك الشخصيات بشدة.

صفات برج العقرب

مولود برج العقرب طيب القلب، لا يحب الأذية، ولا يقدم على أي رد فعل إلا إذا قام أحدهم بأذيته فحينها لا يمكن أن يصمت ويحاول أخذ حقه بشتى الطرق، ويُعرف عن أصحاب هذا البرج أنهم من أكثر الشخصيات المحبة لعملها، ويهتمون جداً بمهنتهم ويحافظون عليها.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القمر يتواجد في برجك مما يجعلك تشعر بحب الكثيرين لك والمقربين منك، ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو عمل تقوم به أو تتواجد فيه، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يمر مولود برج العقرب ببعض الضغوطات اليوم، فرغم الضغوط يمنحك الوضع الفلكي حماسًا ويقظة ذهنية، وتحسن التصرف في كل المواقف، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك.