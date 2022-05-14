حظك اليوم برج القوس السبت 14-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز أصحاب برج القوس بالحنان، وخفة الظل والبساطة والانطلاق وحب الحرية، بالإضافة إلى أنهم يعشقون الرومانسية ولا يستغنون عن الحب في حياتهم، كما أنهم يعشقون المغامرات والسفر وركوب الخيل وقيادة الدراجات وتسلق الجبال كثيرا، ويعشقون أجواء المطر والشتاء، ويعرف عنهم الكرم ولا يحب أن يحرم نفسه من شيء ويفضل شراء كل ما يلزمه والرفاهيات أيضا دون حسابات دقيقة ولا يسعى للاقتصاد أبدا.

صفات مواليد برج القوس

يتميزن أصحاب برج القوس بطيبة القلب والعقل الواعي المثقف الذي ينفتح على بلاد وثقافات مختلفة، نظرا لكثرة سفره وتنقلاته، ويستطيع أن يتحاور مع مختلف الشخصيات ودائما ما يكون لبق ممتع في الحديث يجذب من حوله إليه كثيرا، ويعرفون بالعفوية والبراءة، والصدق والإخلاص وعدم التخوين، كما أنه يتعرض للعديد من المتاعب بسبب صدقه الدائم وثقته العمياء في الآخرين.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

عليك أن تلتزم الصمت ولا تتحدث عن أخبار حياتك الشخصية لأحد، حيث ينصحك الوضع الفلكي بالتعامل فقط مع من تثق بهم، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة للوطن، إن القمر يتواجد في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك أن تهتم بصحتك جيدا ولا تهملها فلها عليك حق، كما يجب أن تنظم جهودك ولا تهدر طاقتك فيما يستنزفها دون جدوى.