حظك اليوم برج الثور السبت 14-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يحب الوصول إلى المراكز العليا فى عمله، فهو يضع خططا طول الوقت في عمله لكي يصل لأهدافه، فهو مجتهد بشكل كبير ويحب أن يكون دائما في أعلى المناصب بعمله ويعمل دائما لتحقيق ذلك.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بالتصرف بشكل سليم فهو يفكر جيدا قبل أي فعل يقوم به، ويلجأ له المقربون من حوله لطلب النصيحة في مواقف مختلفة بسبب اتزانه، كما أنه كريم بدرجة كبيرة، مع الجميع ويمكن أن يتخلى عن أشياء لا يحتاجها.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور اليوم السبت 14 مايو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم أن تسيطر على الانفعالات المختلفة في حياتك حتى تشعر بالسعادة في العمل مع زملائك؛ فالمشكلات قد تتسبب في وجودك ببيئة غير صالحة للعمل مما يؤثر على قدرتك على إنجاز مهامك والنجاح في العمل وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يجب أن تقاوم رغبتك في العداء ومخالفة كل رأي لشريك حياتك، حيث أن هذا الجدال من الممكن أن يؤثر بشكل كبير على علاقتك مع أحبائك في العمل، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.