الأرصاد: فصل الربيع هذا العام أقل في درجات الحرارة من السنوات الماضية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد حاليا أجواءً ربيعية منذ حوالي أسبوعين، حيث إن معدلات درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية، معبرة بقولها: «امبارح والنهاردة شفنا غطاء من السحب بيأثر على معظم المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، هذا العام الربيع أقل في درجات الحرارة عن السنوات الماضية».

بعض المناطق على مستوى الجمهورية تشهد تساقطًا للأمطار

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن بعض المناطق على مستوى الجمهورية تشهد تساقطا للأمطار كالإسكندرية ومرسي مطروح وبعض محافظات الدلتا، كما ستشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى أمطارًا خفيفة جدًا أيضًا، لكنها غير مؤثرة على النشاط اليومي.

أجواء ربيعية تؤثر على كافة الأنحاء

واستطردت «شاكر»: «أجواء ربيعية تؤثر على كافة الأنحاء، كما أن درجات الحراراة ستكون أكثر من رائعة خلال فترات النهار خاصة، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمي ما بين 30 لـ31 درجة، وأثناء فترة النهار لما بيكون مفيش سحب والشمس ساطعة بيكون الطقس حار خلال فترات النهار».

وأوضحت أن أثناء فترات الليل سيكون الطقس لطيفًا على معظم المناطق، كما أن السواحل الشمالية ما زالت حالة الطقس فيها مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، وستستمع بأجواء ربيعية معتدلة أثناء النهار ومائلة للبرودة أثناء فترات الليل.

وتابعت «شاكر»: «إحنا دلوقتي في النص الثاني من فصل الربيع، وفي تلك الفترة معتاد في شهر مايو أن يكون الأجواء حارة ونرتدي الملابس الصيفية ولا نشعر بالبرودة خلال فترات الليل، لكن حتى الآن فيعتبر بعض فترات الليل والصباح الباكر ببعض المناطق تتعرض للبرودة خاصة المناطق المكشوفة والمدن الجديدة».