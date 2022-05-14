حالة الطقس غدا الأحد 15-5-2022 في مصر.. أمطار ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 15 مايو 2022، ومن المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الأحد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون حالة الطقس به خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.75 متر، وبالنسبة لاتجاه الرياح تكون شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون بين معتدل ومضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأحد

وتأتي درجات الحرارة غدًا الأحد 15 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء، كما يلي:

القاهرة 31 19

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 30 18

طنطا 30 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 28 18

بلطيم 24 17

مطروح 23 16

السلوم 24 16

سيوة 31 17

بورسعيد 25 18

دمياط 24 18

الزقازيق 31 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 30 18

العريش 25 16

رفح 24 16

رأس سدر 30 18

نخل 29 12

نويبع 33 19

طابا 30 19

كاترين 30 14

الطور 30 22

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 32 23

الفيوم 32 20

بني سويف 32 20

المنيا 32 21

أسيوط 34 21

سوهاج 36 23

قنا 40 24

الأقصر 41 24

أسوان 44 26

إدفو 44 26

أبو سمبل 43 25

الوادي الجديد 37 23

شلاتين 36 22

أبو رماد 35 20

حلايب 35 21

رأس حدربة 35 21