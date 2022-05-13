حالة الطقس غدًا السبت 14-5-2022 في مصر.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدًا السبت الموافق 14 مايو 2022، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس به معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلاً إلى مضطربًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 إلى 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدًا السبت 14 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء، كما يلي:

القاهرة 31 18

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 30 18

طنطا 31 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 30 17

بلطيم 623 17

مطروح 23 14

السلوم 23 15

سيوة 29 15

بورسعيد 24 18

دمياط 24 18

الزقازيق 32 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 27 17

العريش 24 16

رفح 24 16

رأس سدر 33 18

نخل 28 12

نويبع 34 19

طابا 32 19

كاترين 29 14

الطور 31 22

شرم الشيخ 39 25

الغردقة 39 24

مرسى علم 35 23

الفيوم 36 20

بني سويف 36 20

المنيا 38 22

أسيوط 39 21

سوهاج 40 23

قنا 40 24

الأقصر 42 24

أسوان 43 25

إدفو 43 25

أبو سمبل 42 24

الوادي الجديد 42 23

شلاتين 36 22

أبو رماد 33 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 21