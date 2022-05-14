الزراعة: ننتظر وصول 50 ألف طن قمح من الهند.. «على أعلى مستوى من المعايير»

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل استيراد أول شحنة من القمح الهندي إلى مصر، والتي تتجاوز الـ50 ألف طن، إذ ذكر أن الوزارة في انتظار وصول الشحنة، التي سيتم استيرادها تحت إشراف وفحص إدارة الحجر الزراعي، موضحًا في الوقت ذاته أن الشحنة المستوردة والتي تم فحصها في الهند على أعلى مستوى من المعايير العالمية من الجودة، فضلًا أنه سيتم تحليلها في معمل دولي بإشراف الاتحاد الأوروبي.

نسب البروتين في القمح الهندي المستورد عالي للغاية

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شكلت لجنة من الحجر الزراعي، وتلك اللجنة متواجدة الآن في الهند من أجل فحص مئات الأطنان من القمح الهندي قبل شحنه إلى مصر، موضحًا أن نسب البروتين في القمح الهندي المستورد مرتفع للغاية قد يصل لـ14.5% إلى 17%، بينما نسب البروتين في المنافذ الأخرى لا تتعدى الـ 12%.

نسبة الرطوبة في القمح الهندي المستورد من 8 لـ 9%

وأوضح رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نسبة الرطوبة في القمح الهندي المستورد من 8 لـ9%، وتساعد قلة الرطوبة على طحن القمح بسهولة، فضلًا عن أن لجنة الحجر الزراعي تقوم بفحص القمح في المخازن والصوامع والشون قبل تحميله على المراكب وسحب عينات وإرسالها إلى معامل التحاليل المعتمدة، وفقًا للاشتراطات الحجرية والمواصفات العالمية، مؤكدًا أنه بالتحديد ننتظر استقبال 63 ألف طن، بينما ما تم رفعه حتى الآن على المركب 45 ألف طن.