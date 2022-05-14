أسعار الفول البلدي اليوم السبت 14 مايو 2022 في الأسواق

اهتمام كبير من قطاع عرض من المواطنين بمتابعة أسعار الفول البلدي بشكل يومي لدخوله في وجبات الإفطار كإعداد طبق فول أو الطعمية التي يدخل في مكوناتها، الأمر الذي زاد من عمليات البحث عنه وعليه تصدر محركات البحث العالمية «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الفول البلدي اليوم السبت 15 مايو.

أسعار الفول البلدي اليوم

ووفقا للدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، فإن أسعار البقوليات بوجه عام مستقرة في الأسواق ولا يوجد ارتفاع تشهده، لافتا إلى أن أسعار الفول مستقرة، إذ سجلت أسعار الفول البلدي العريض قيمة تتراوح بين 15 لـ 16 جنيه، فيما سجل سعر الفول البلدي الفريع 18 جنيها، وأخيرا وصلت قيمة المستورد سعر تراوح بين 10 و 11 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الأرز، أنه لا يوجد عجز في كميات البقوليات وأن هناك كميات كبيرة متوفرة من العام الماضي، منوهًا إلى أن الأسعار لم تشهد ارتفاع خلال تلك الفترة وأنها مستقرة بشكل كبيرة بسبب وفرة الإنتاج والمعروض.

استهلاك الأرز في مصر

وفي تصريح سابق لمصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بغرفة صناعة الحبوب وعضو بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أوضح أن سعر كيلو الأرز يبدأ من 8 جنيهات وأن المواطنين استهلكوا ما يقرب من 300 ألف طن أرز في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى قلة الاستهلاك في الصيف

وأكد أن هناك توافر في المعروض من الأرز في السوق المحلي ليكفي احتياجات المواطنين، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن حجم الإنتاج من الأرز يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير تقريباً، ويتم إنتاج 4.5 طن أرز أبيض منها.