بشرة خير.. تجار يتوقعون تراجع سعر الأرز بنسبة 20% ويكشفون السعر الجديد

توقع تجار الأرز بالغرف التجارية والصناعية، تراجع سعر الأرز خلال الأيام المقبلة بنسبة 20%، مشيرين إلى أن مناقصات الأرز المستورد من الصين والهند التى تم التعاقد عليها هذا العام من قبل هيئة السلع التموينية بوزارة التموين، ستحقق مزيد من حالة من الاستقرار فى الأسواق وعدم رفع الأسعارلصالح الهيئة التي تقوم بالتوزيع على بطاقات التموين.

طرح الأرز الهندى والصينى على البطاقات التمونيية سيكون بداية من شهر أغسطس

وأشاروا إلى أن طرح هذه المناقصة لأول مرة من عام 2018 أي منذ 4 سنوات لافتين إلى أن طرح الأرز الهندى والصينى على البطاقات التمونيية سيكون بداية من شهر أغسطس .

وبحسب رجب شحاتة، رئيس لجنة الأرز باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ«الوطن»، أكد أن هيئة السلع التمونيية هي المنوطة فقط باستيراد الأرز الهندى والصيني دون القطاع الخاص، لافتا إلى أن سعر الأرز الأبيض الصينى 12جنيها والهندي بسعر11 جنيها للكيلو مقابل الأرز المصري الأبيض الذي يباع بأسعار تتراوح ما بين 13و14جنيها جملة.

توقعات بتراجع أسعار الأرز بنسبة 20%

وتوقع تراجع بنسبة 20% في أسعار الأرز المصري وذلك لعدة أسباب أهمها وجود أنواع أخرى مستوردة مع المحصول المحلي مما يخلق الوفرة، وتابع أن توفير «المكرونة» بأسعار مخفضة عن الأسواق وإدخالها ضمن المخصصات التموينية لأصحاب البطاقات، وجعلها بديلا للموطن عن الأرز بعد الخبز ساهم في تراجع الطلب نسبيا للاقبال على الأرزالمصري.

ويتفق عزت عوض رئيس شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، السابق، مع تلك الآراء مشيرا إلى أن سلعة الأرز متوافرة ولا توجد أزمة فضلا عن استقرار مستقرة الأسعار في إطار تعزيز أرصدة الدولة من الأرز باعتبارها إحدى السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن وجود الأرز المستورد في المنافذ التابعة لوزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي وبقالي التموين على مستوى الجمهورية بسعر مناسب سيساهم فى تحقيق هذا التوازن.

وتابع بإن وزراة التموين لجأت إلى استيراد الأرز الأبيض لسد الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والإنتاج، خاصة بعد قرار تقليص المساحات المزروعة من الأرز ونقص كميات المياه المخصصة لزراعته.

حيث تتلقى عروضا متعددة لاستيراد الأرز الأبيض من خلال المناقصات العالمية والمحلية التى تجريها هيئة السلع التموينية، ويتم الاستيراد من مناشئ مختلفة مثل الصين والهند وفيتنام.

وجدير بالذكر بان الدولة تقوم حاليا باستنباط أصناف من الأرز المصرى تتحمل ملوحة المياه المرتفعة خاصة فى ظل تحدى ظاهرة التملح فى الأرض مع تحفيز المزارعين على زراعة الأرز بالأساليب الحديثة لزيادة الإنتاجية.