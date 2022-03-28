وزير خارجية قطر: مصر لها دور محوري في المنطقة العربية

قال السفير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن العلاقات المصرية القطرية في تطور مستمر، وتجاوزنا المرحلة السابقة التي شهدت بعض التوترات بقلوب منفتحة، وبنظرة مستقبلية فيما يهم مصلحة بلادنا وشعبينا، ونرى أن الآفاق واسعة سواء كانت في تعزيز الشراكة الاقتصادية فيما بين البلدين، أو تعزيز التواصل فيما بين البلدين ومستوى الشعبين.

التواصل السياسي له انعكاسات إيجابية على العمل العربي

وأضاف «آل ثاني»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالسفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن التواصل على المستوى السياسي من المؤكد أن له انعكاسات إيجابية على العمل العربي المشترك، وتبادل الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا المختلفة.

ندعم جهود مصر في ترسيخ الاستقرار بالإقليم

وتابع وزير الخارجية القطري: «نحن نؤكد أهمية دور جمهورية مصر العربية المحوري في المنطقة العربية، وندعم هذا الدور من أجل ترسيخ الاستقرار في الإقليم».