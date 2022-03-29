بعد لقاء مدبولي.. قطر تستثمر 5 مليارات دولار في مصر

عُقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع في القاهرة، بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، وسالم بن مبارك آل شافي السفير القطري بالقاهرة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من المسؤولين المصريين والقطريين.

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بحث العلاقات الثنائية

تناول الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، وانتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون بين مصر وقطر والتنسيق في المجالات كافة.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.