«القابضة للصوامع»: مخازن شرق العوينات امتلأت بالكامل بالقمح المحلي

طمأن الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، على الاحتياطي الاستراتيجي المصري من القمح، إذ ذكر أن الاحتياطي المصري من القمح يجعلنا في أمان، موضحًا أن الدولة المصرية بصدد حصاد 10 ملايين طن قمح محلي، وهو ما وصفه بـ بشائر الخير، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المستهدف من كمية القمح داخل الصوامع التابعة للحكومة المصرية هو استقبال ما بين 5 لـ 6 ملايين طن قمح محلي، تم منهم استلام مليون و650 ألف.

سيتسلم المواطن رغيف الخبز بشكل طبيعي من المخبز يوميًا

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يجب على المواطنين الاطمئنان وعدم القلق من وقوع أي عجز أو نقص في السلع الأساسية خاصة القمح، إذ سيتسلم المواطن رغيف الخبز بشكل طبيعي من المخبز يوميًا، نظرًا للاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر، موجهًا في الوقت ذاته الشكر إلى المزارعين في شرق العوينات والمزارع الذين قاموا بتوريد القمح الخاص بهم.

قرار أي دولة بعدم تصدير القمح للخارج لن يؤثر بشكل نهائي على مصر

وأشار رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، إلى أن الصوامع الخاصة باستقبال الأقماح في منطقة شرق العوينات امتلأت بعدما قام المزارعين بالتوريد، والزائد تم توريده إلى المحافظات القريبة، كما وجه الشكر والتقدير إلى الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي بعد زيادة إنتاجها مقارنة بالعام السابق حيث ينتظر توريد 600 ألف طن قمح تقريبًا، موضحًا أن قرار أي دولة بعدم تصدير القمح للخارج لن يؤثر بشكل نهائي على مصر.

الدولة المصرية متنوعة في استيراد الأقماح من الخارج

وأوضح ياسر توفيق، أن الدولة المصرية متنوعة في استيراد الأقماح من الخارج ولا تعتمد على دولة بعينها، «في كل ساعة يصل لنا بيان بحجم الأقماح التي تدخل الصوامع وهناك إقبال كبير من المزارعين على توريد القمح الصوامع لتوفير مخزون استراتيجي كبير من القمح»، موضحًا أن تواجد الصوامع بكثرة يُعني أن الدولة قادرة على تخزين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.