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السيسي: المرأة سر الحياة.. وحمايتها واجب وطني والتزام سياسي

كتب:

شريف سليمان
01:56 م | الأربعاء 23 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المراة المصرية العظيمة، ما زالت دعما وظهيرا لوطنها، مضيفا: «لن أكون مبالغا إذا قلت إنّ قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن، فهي رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من أي مصلحة، هي سر الحياة».

تكريم الأمهات المثاليات 2022

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «انحيازي للمرأة المصرية عن قناعة تامة وإيمان حقيقي، بأنّ احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها واجب وطني والتزام سياسي، وليس هبة أو منحة بل هو حق أساسي لها، وعلينا جميعا أن نتخذه منهج حياة فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود».

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