السيسي يحيي المرأة المصرية: صانعة مجد الوطن ومنبع الأمل في الشدائد

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص التحية والتقدير للمرأة المصرية العظيمة، صانعة مجد الوطن والأساس المتين لبنائه ونهضته، منبع الأمل في المحن والشدائد: «كل عام وأنتن عزة الوطن ومصدر قوته».

وأضاف السيسي في كلمته خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «أدعوكم جميعا لأن يكون اليوم وكل يوم فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان للمرأة المصرية تقديرا وإجلالا لدورها العظيم وتضحياتها الغالية».

السيسي: سعيد لتواجدي بين نخبة من عظيمات مصر

وتابع: «إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أشهد بينكم اليوم احتفالنا السنوي بالمرأة المصرية العظيمة وسعادتي الكبيرة وأنا أتواجد بين هذه النخبة من عظيمات مصر في شتى المجالات، وأؤكد لكم اعتزازي الشخصي بهذا الاحتفال الذي أصبح تقليدًا عزيزًا أعتبره وسام شرف من الدولة لكل سيدة مصرية تعبر عن خلاله عن جزء يسير من احترامنا لدورها الجليل كشريكة في الكفاح والنجاح والبناء والعمل».