أسعار الدواجن اليوم الأحد 15-5-2022 في مصر

كثرت في الأونة الأخيرة عمليات البحث حول المحرك العالمي جوجل، عن أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق المحلات، لاتجاه البعض لتخزين كميات كافية بعد انتهاء مخزون شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، كون البروتين الذي يحتويه الدجاج يساعد في بناء الجسم خاصة بالنسبة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا مع التمارين الرياضية.

واليوم الاحد الموافق 15 مايو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في الأسواق، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية والمحلات التجارية، وذلك في إطار اهتمام المواطنين ببعض المنتجات خاصة اللحوم البيضاء، التي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم

وشهدت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية والمحال التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر حالة من التباين، اليوم الأحد 15-5-2022، والتي جاءت كما يلي:

- سجل سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم الأحد قيمة تتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الأحد بين 2.75 و3.25 جنيه.

- وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد إلى قيمة تتراوح بين 2.2 و6 جنيهات.

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

جاءت قيمة وأسعار الدواجن في المحال التجارية اليوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري والأسواق الكبرى، كالتالي:

- تراوح سعر الكيلو من الأوراك اليوم الأحد بين 48 و52 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الدجاج اليوم الأحد، إلى قيمة تتراوح بين 42 و48 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم الأحد بين 82 و100 جنيه.

- وصل سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم الأحد إلى قيمة تتراوح بين 50 و55 جنيهًا.

- بالنسبة لسعر الدواجن الحية التي تزن 2 كيلوجرام وصلت اليوم الأحد إلى نحو 77 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم الاحد نحو 75 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الفيليه اليوم الأحد لقيمة تتراوح بين 90 و100 جنيه.

أسعار كبدة الدجاج اليوم

ووصل سعر كيلو الكبدة اليوم إلى 85 جنيها، وجاء سعر الكيلو من القوانص اليوم الأحد ليسجل نحو 67 جنيهًا.