أسعار الدواجن اليوم السبت 14-5-2022 في مصر

تباينت أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق المحلات خلال الفترة الماضية، ولهذا يبحث الكثير من المواطنين عن سعرها في الأسواق نظرًا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم أبرزها البروتين، خاصة بالنسبة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا مع التمارين الرياضية ما يتطلب تناول كميات مناسبة من البروتين.

وعليه نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية والمحلات التجارية اليوم السبت الموافق 14 مايو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في الأسواق، وذلك في إطار اهتمام المواطنين ببعض المنتجات خاصة اللحوم البيضاء، التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

جاءت قيمة وأسعار الدواجن في المحال التجارية اليوم السبت الموافق 14 مايو الجاري والأسواق الكبرى، كالتالي:

- بالنسبة لسعر الدواجن الحية التي تزن 2 كيلوجرام وصلت اليوم السبت إلى نحو 77 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم السبت نحو 75 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الفيليه اليوم السبت لقيمة تتراوح بين 90 و100 جنيه.

- تراوح سعر الكيلو من الأوراك اليوم السبت بين 48 و52 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الدجاج اليوم السبت، إلى قيمة تتراوح بين 42 و48 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم السبت بين 82 و100 جنيه.

- وصل سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم السبت إلى قيمة تتراوح بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار كبدة الدجاج اليوم

وجاء سعر الكيلو من القوانص اليوم السبت ليسجل نحو 67 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الكبدة اليوم إلى 85 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

فيما وتباينت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية والمحال التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، اليوم السبت 14-5-2022، والتي جاءت كما يلي:

- سجل سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم السبت قيمة تتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

- وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت إلى قيمة تتراوح بين 2.2 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت بين 2.75 و3.25 جنيه.