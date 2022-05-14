رئيس حزب التجمع: دعوة السيسي إلى الحوار الوطني جاءت في وقتها المطلوب

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فتح حوار وطني والتي تمت في إفطار الأسرة المصرية فقد جاءت الدعوة في توقيت يحتاج الجميع فيه إلى حوار بين كل مكونات المجتمع السياسية بلا استبعاد أو استثناء، «علشان يكون الحوار ده فعال لازم يبقى ليه قضايا ومحاور للتباحث بين الأحزاب حولها».

عبدالعال: الإصلاح السياسي والحريات السياسية هو أمر شديد الأهمية

وأضاف «عبدالعال»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي والحريات السياسية فهو أمر شديد الأهمية، كما أنه لا يمكن بأن يكون هو في حد ذاته مقدمة أو مفتاح لتنمية اقتصادية أو اجتماعية دون الأخذ في الأعتبار بأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار سياسي قائم على الفقر.

وتابع قائلا: «لازم يكون فيه تنمية اقتصادية واجتماعية مرتبطة بتطور الإصلاح السياسي والمجتمع المدني واستنهاضه، وبالتالي فلا يمكن تجزئة قضايا الحوار، وهو حوار شامل وله أولوية قائمة بتحقيق الأهداف منه مع وضع تصور بالأولويات».

فتح الطريق نحو الجمهورية الجديدة

وأوضح أنه وخلال الفترة الحالية فمصر قادمة على مرحلة أخرى وهي فتح الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وستكون مبادئها أن تكون جمهورية مدنية ديمقراطية حديثة، وفي الجمهورية الحديثة فهناك الشق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والثقافي.

وتابع: «إذا استدعينا لهذا الحوار القوى التي لها وجه نظر في هذه العملية كالنقابات العمالية والمهنية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، كل دول مطلوبين لأننا أمام مرحلة جديدة لبناء الدولة، وهي مش حوار أحزاب ولكن الحوار مفتوح في المجتمع كله حوله مجموعة من القضايا».