خالد سليم: الحوار الوطني يفتح بابا لمشاركة الجميع في النهوض بالوطن

ثمن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الخطوة غير المسبوقة والوطنية التى دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إجراء حوار وطني مع القوى المدنية السياسية وكافة قوى المجتمع المصري، حيث يفتح الحوار بابا لمشاركة الجميع في النهوض بالوطن، كما سيكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشين جمهورية جديدة تقبل بالجميع.

المشاركة فى الحوار الوطني

وأكد النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة على أتم استعداد للمشاركة فى الحوار الوطني بكافة مراحله بكل حماس، خاصة أنه أمر لا يمكن التأخر عنه في سبيل صالح الوطن، وذلك في حال تلقي النقابة دعوة للمشاركة، مثمنا إعلان الأكاديمية الوطنية تبنيها مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكل فئاته ومؤسساته لضمان تمثيل جميع الفئات، لافتا إلى أهمية مشاركة ممثلي النقابات المهنية بمختلف تخصصاتها في الحوار، كونها أبرز منظمات المجتمع المدني والتي تمثل ملايين المواطنيين المصريين.

مبادرة الحوار الوطني

وأشار «سليم» إلى أن إطلاق الرئيس مبادرة الحوار الوطنى لتحديد أجندة الأولويات الوطنية، يعكس اهتماما رئاسيا بالإصلاح مع استقرار الدولة، والإنجاز التنموب، والعمل على ترسيخ حالة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصرب، كما أنه يؤكد حرص الرئيس على تمكين الشباب وإشراكهم فى مصر المستقبل، تماشيا مع الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.