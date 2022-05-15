مؤتمر صحفي عالمي للحكومة اليوم لكشف خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا عالميا، يرافقه عدد من المسؤولين، بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حضوره فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية شهر رمضان الماضي، بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لعرض تفاصيل رؤية وتحركات وخطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

أزمة اقتصادية عالمية تدفع لرفع معدلات التضخم الاقتصادي

ويعيش العالم أزمة اقتصادية عالمية، رفعت معدلات التضخم الاقتصادي حول العالم، وتسبّبت في زيادة الأسعار، ونقص بعض السلع والمنتجات في بعض دول العالم، في الوقت الذي تتوافر فيه جميع المنتجات في السوق المحلية المصرية، دون أزمات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال «حفل إفطار الأسرة المصرية»، إنّ المؤتمر الصحفي سيتضمن جهود ومستهدفات الدولة في جذب استثمارات بمجالات التطوير العقاري، والبنية التحتية، والسياحة والطاقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف رئيس الوزراء، أيضا، بالعمل على دعم وتشجيع الإنتاج المحلي، والحد من الواردات، وإطلاق مبادرة لـ«توطين الصناعة المحلية».

وثيقة ملكية الدولة لتنظيم التواجد في القطاع الاقتصادي

ومن المُقرر أن يتطرق المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، اليوم، لما يُعرف بـ«وثيقة ملكية الدولة»، والذي يتضمن الآليات والتفاصيل الخاصة بتنظيم وجود الدولة في القطاع الاقتصادي، وتخارج الدولة من بعض الملفات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن دعم أطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد «مدبولي»، في وقت لاحق، أنّ الدولة المصرية تدعم بشكل كامل استثمارات القطاع الخاص، مع حرصها على تقديم أي إجراءات وحوافز ممكنة لتشجيع الاستثمارات، بما يدعم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية، ويعمل على الحد من الواردات، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد.