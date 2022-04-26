السيسي يكلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة التعامل مع الأزمة العالمية

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية.

استمرار إقامة معارض السلع الأساسية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري، وذلك خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف «السيسي» أن خطواتنا كانت ثابتة وراسخة، وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة.

السيسي: واجهنا تحديات عظيمة بنجاح

وتابع الرئيس أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، وذلك حسبما ذكرت قناة «extra news»، في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس السيسي قد وصل قبل قليل إلى مقر إفطار الأسرة المصرية السنوي، الذى يشارك فيه عدد كبير من الوزراء والسياسيين والمسؤولين والمواطنين.