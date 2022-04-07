الفرق بين عسل النحل الأصلي والمغشوش.. السر في عود الكبريت (فيديو)

الفرق بين عسل النحل الأصلي والمغشوش من أكثر الأسئلة التى تدور داخل أذهان عدد كبير من المواطنين الراغبين فى شراء العسل، نظرا لقيمته الغذائية العالية، وأهميته في دعم مناعة الجسم وحمايته من الإصابة بالأمراض الوبائية.

ومن داخل منفذ «أهلا رمضان»، بأرض المعارض بمدينة نصر، أوضح أحد الخبراء في مجال عسل النحل والأعشاب لـ«الوطن» طرق معرفة الفرق بين عسل النحل الأصلي والمغشوش، من خلال عدة طرق، أبرزها استخدام عود الكبريت.

وقال الخبير، إنه يمكن لأي مواطن عند الذهاب لشراء عسل النحل، أن يصطحب معه كبريتا لاختبار عسل النحل قبل شرائه، للتأكد من كونه عسل نحل أصلي وليس مغشوشا، أو مضافا له سكر.

الفرق بين عسل النحل الأصلي والمغشوش

ولمعرفة الفرق بين عسل النحل الأصلي والمغشوش، قم باتباع التجارب التالية:

1- تجربة عود الكبريت

1- قم بغمس عود الكبريت بعسل النحل المتاح أمامك، قبل شرائه.

2- ثم اجعل عود الكبريت المنغمس بالعسل يحتك بعلبة الكبريت.

3- فى حال اشتعال عود الكبريت المنغمس بالعسل، يكون عسل النحل أصليا وليس مغشوشا أو مضافا له سكر.

4- أما فى حالة عدم اشتعال عود الكبريت المنغمس بالعسل، يكون عسل النحل مغشوشا، أي مضاف له سكر.

2- تجربة المياه

1- وضع كمية من المياه في طبق.

2- ثم وضع كمية من عسل النحل.

3- قم بمزج المياه مع عسل النحل.

4- فى حالة كون عسل النحل أصلي سيرسم شكل خلية النحل «الشمع».

3- تجربة الخيط

1- قم بوضع ملعقة فى عسل النحل.

2- ارفع الملعقة لأعلى.

3- استمرار خيط العسل باستمرار دون تقطع يدل أن عسل النحل أصلي.

4- أما فى حالة تقطع خيط العسل، فهذا يدل على أن العسل مغشوش، أي مضاف له تحلية مياه وسكر.

4- تجربة المنديل

1- أحضر قطعة من المنديل.

2- ثم ضف عليها ملعقة من عسل النحل واتركها دقائق.

3- فى حالة عدم طبع عسل النحل من الناحية الأخرى للمنديل، يدل على كون العسل أصلي.

4- أما فى حالة طباعة عسل النحل من الجهة الأخرى للمنديل، يدل على أن عسل النحل مغشوش.

أنواع عسل النحل الأصلي

1- عسل البرسيم:

وهو العسل الخفيف، ذو التغذية القليلة، وهو يفضل للأطفال من عمر عام.

2- العسل الجبلي:

وهو أغلى أنواع العسل.

3- العسل النباتي.

يذكر أن هناك منافذ لبيع عسل النحل الأصلي داخل معارض «أهلا رمضان»، التي وفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير جميع السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، بأسعار مخفضة، على مستوى الجمهورية.