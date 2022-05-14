هايلا تروج لأغنية «أنا تمام» من فيلم فارس بعد غضب إيمان العاصي

روجت مغنية الراب هايلا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنية أنا تمام، وهي الأغنية الدعائية لفيلم فارس، التي قامت بالأداء الصوتي لها مع مغني الراب شاهين.

ونشرت هايلا، كليب الأغنية، وعلقت عليه: «أحدث أعمالي أغنية أنا تمام مع شاهين من فيلم فارس».

شاهين يطرح أغنية أنا تمام

وطرح أمس مطرب الراب شاهين، الأغنية الدعائية لفيلم فارس، التي تحمل عنوان أنا تمام، مشيرا إلى مشاركة إيمان العاصي معه في الأغنية.

وأعلنت إيمان العاصي، بعدها بساعات قليلة، غضبها، مؤكدة تبديل صوتها بآخر، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «طيب الصفحة دي مصممة تستغل اسمي، وتكتب أنها صفحتي وتكذب علي الناس بهدف التربح، والأغنية دي مش بتاعتي ومش عارفة مين اللي ركب الصوت علي الفيديو، الفنان ولا الشركة والصفحة بتساعدهم على التعدي على حقوقي، وحقي هاخده بالقانون».

واختتمت إيمان العاصي: «ده مش صوتي اللي أنا سجلته مع الفنان تحت إشراف الشركة والإخراج اللي صور الأغنية، تم تبديل الصوت من غير ما أعرف».

طرح فيلم فارس بالسينمات 18 مايو

من المقرر طرح فيلم فارس في دور العرض السينمائية 18 مايو الجاري، وشارك في بطولته أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، نهال عنبر، عابد عنان، اللبنانية باميلا الكيك، بمشاركة الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف، والفيلم من إنتاج شركة الجذور، وتأليف حسام موسى، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.