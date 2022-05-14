منتج فيلم فارس يقيم عرضا خاصا للمشاهدة فقط

قال المنتج أيمن يوسف، إنه يقيم عرضا خاصا بالفعل لفيلمه الجديد «فارس»، الثلاثاء المقبل، بسينما المعادي، لكن للمشاهدة فقط من قبل الصحفيين وضيوفه من داخل الوسط الفني وخارجه، دون إجراء لقاءات تليفزيونية على الريد كاربت، وذلك بسبب سفر الفنان الكبير حسين فهمي أحد الأبطال الرئيسيين للفيلم لخارج البلاد في مهمة رسمية لمهرجان كان، بصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، فضلا عن انشغال عدد آخر من الفنانين المشاركين بالفيلم في تصوير أعمال أخرى.

وأضاف يوسف، أنه حرص على عدم إلغاء العرض الخاص للفيلم ليشاهده الصحفيون وصناع السينما ومحبوها من خارج الوسط الفني، وكذلك عدم التأثر بسفر نجم الفيلم حسين فهمى لخارج البلاد بعدما اعتذر له عن عدم التواجد.

أبطال فيلم فارس

يذكر أن فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، وحسين فهمي، وإيمان العاصي، ونهال عنبر، وأحمد صفوت، وملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله.

قصة فيلم فارس

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقي، حول شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، وتضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفي الذي يجسد شخصيته حسين فهمي، وهو من تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.