إيمان العاصي لـ«الوطن» بعد أزمة أغنية فيلم فارس: «القضاء هياخد لي حقي»

أعربت الفنانة إيمان العاصي عن غضبها الشديد بعد طرح الأغنيه الدعائية لفيلم «فارس»، والتي طرحها منذ قليل مغني الراب شاهين عبر قناتة على اليوتيوب.

وقالت «العاصي» منفعلة: «أنا سجلت بالفعل أغنية دعائية للفيلم بصوتي بعد تدريبات ومجهود كبير، وأتفاجئ في لحظة مغني منزل الأغنية ومش بصوتي، ومتركب عليها صوت حد تاني».

وأضافت «العاصي» في تصريحات لـ«الوطن»: «الحقيقة لا أعلم هذه الدعاية لصالح مين، ولكنني سأترك القانون يأخد مجراه، ويأتي بحقي، وسأصمت واترك القانون هو الذي يتحدث».

إيمان العاصي غاضبة من طرح الأغنية

وأعلنت الفنانه إيمان العاصي منذ قليل عن غضبها من الأغنية التي طرحها مطرب الراب شاهين منذ قليل، وتحمل صوتًا ليس صوتها.

وكتبت «العاصي»: «طيب الصفحة دي مصممة تستغل اسمي، وتكتب أنها صفحتي وتكذب على الناس بهدف التربح، والأغنية دي مش بتاعتي، ومش عارفة مين اللي ركب الصوت على الڤيديو، الفنان ولا الشركة والصفحة بتساعدهم على التعدي على حقوقي وحقي هاخده بالقانون».

وأضافت: «ده مش صوتي اللي أنا سجلته مع الفنان تحت إشراف الشركة والإخراج اللي صور الأغنية، تم تبديل الصوت من غير ما أعرف».

تفاصيل فيلم فارس

وتجسد إيمان العاصي في فيلم «فارس» دور مغنية راب تدعى «وعد»، تضعها الظروف في أن تكون الشاهد الوحيد على جريمة قتل، والتي تقلب حياتها في يوم وليلة.

ويشارك إيمان العاصي في فيلم فارس الفنان أحمد زاهر، حسين فهمي، صلاح عبدالله، وباميلا الكيك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.