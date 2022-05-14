باميلا الكيك تعلق على مشاركتها في فيلم «فارس»: «شرف لي أن أكون وسطكم»

كشفت الفنانة باميلا الكيك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور أنستجرام، عن شخصيتها خلال فيلم «فارس» للفنان أحمد زاهر.

ونشرت باميلا بوسترات فيلم«فارس»، التي تجمع أبطال العمل وعلقت عليها قائلة «شرف كبير ليّ إنّي كون وسطيكم إن كان اللّجند حسين فهمي أو الفنان الراقي أحمد زاهر وكل فرد من أفراد عائلة فيلم فارس.. يا رب التوفيق لهذا العمل الراقي».

كما كشفت باميلا اسم الشخصية التي تجسدها وهي «ملك»، السيدة الغنية التي تقع في حب «فارس» أحمد زاهر، لكنه يصدها وتقرر الانتقام منه في شقيقته «سماح»، التي تجسد دورها ملك أحمد زاهر، وتسلط بلطجية لاغتصابها.

فيلم «فارس» بطولة الفنان أحمد زاهر، الفنانين حسين فهمي، صلاح عبدالله، إيمان العاصي، وباميلا الكيك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن، حول الشاب فارس، الذي ينتمي إلى طبقة شعبية، وتجعلة الظروف أن يدخل في صراعات مع رجل أعمال كبير ينتج عن تلك الصراعات مطاردات وجريمة قتل تكون محور الأحداث.

أحمد زاهر يروج لفيلم «فارس»

وروج الفنان أحمد زاهر في إبريل الماضي لفيلم «فارس» بنشر البرومو الرسمي للفيلم، إذ نشر عبر حسابه على إنستجرام.

معلقا: «بسم الله توكلنا على الله، البرومو الرسمي لفيلم فارس، يا رب يعجبكم، قريبا جدا في كل دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي كله، فارس تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، إخراج رؤوف عبدالعزيز، التوفيق من عندك يا كريم يارب، الله المستعان».

وحقق البرومو التشويقي للفيلم ملايين المشاهدات حتى الآن وتصدر في أولى ساعات طرحة التريند.