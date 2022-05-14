سامي عبدالراضي: الداخلية رصدت 200 مليون جنيه مع «مصطفى البنك»

قال سامي عبد الراضي، مدير تحرير صحيفة الوطن، إن «مصطفى البنك»، مستريح محافظة أسوان قد بدأ مع ضحاياه عبر الشعارات الدينية حتى يستطيع أن يكسب ثقتهم، كما كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن أموال المواطنين بأمان معه: «اللي رصدته وزارة الداخلية يقارب الـ200 مليون جنيه، وتم القبض عليه في يوم فقدنا فيه قيادتين كبيرتين في الأمن العام بأسوان».

القبض على 4 مستريح في محافظات الصعيد

وأضاف «عبد الراضي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصطفى البنك قد تم إلقاء القبض عليه في إحدى المناطق الجبلية، لافتا إلى أن إلقاء القبض على 4 مستريح في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن كلا منهم يعمل لحساب نفسه، وهي ليست شبكة تعمل في النصب.

واستطرد «عبد الراضي»: «ناس كتير شافت فيديوهات الوطن وشوفنا مئات من الشكاوى للمواطنين الذين تم النصب عليهم، والفلوس جننت الضحايا هناك، والشرطة انتقلت وبعضا من أفرادها دفعوا حياتهم ثمنا لهذا، وسيادة المستشار النائب العام طلع كل ما يخص القضية في بيان مؤخرا».

وأوضح «عبد الراضي» أن أموال المواطنين الذين تم النصب عليهم، الذين يزيد عددهم عن الألف شخص، من المفترض أن أي شخص باع واشترى وتعامل مع المستريح أن تعود تلك الأموال إليه مرة أخرى: «إحنا قدام معادلة صعبة ومجهود كبير على أجهزة الأمن، وهما مش مقصرين، وإحنا قدام سيناريو صعب شوية، والنيابة تحفظت على 447 رأس ماشية ومن الممكن أن تعود لأصحابها».

وتابع «عبد الراضي»: «عدد الضحايا كتير وفي محافظات كأسوان وقنا وسوهاج وربما أسيوط، ولدينا ضحايا كتير من المستريح وأتمنى من كل الناس اللي اتعاملوا معاه إنهم يقدموا ضده بلاغات، وربنا يكون في عون النيابة العامة في أسوان خلال رحلة تحقيقاتها مع الضحايا».