سامي عبدالراضي: ترميم مسجد عمرو بن العاص يهدف للحفاظ على هوية المكان

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن أول مسجد في أفريقيا ومصر بوجه عام، كان مسجد عمرو بن العاص، الذي جرى بناؤه منذ أكثر من 1400 عام مع الفتح الإسلامي لمصر، لافتًا إلى أن أهمية هذا المسجد والمنطقة المحيطة به، ما دفع القيادة السياسية لتطويرها حفاظا على هوية المكان.

عبدالراضي: المسجد يقع في منطقة مهمة بالعاصمة المصرية

وأضاف «عبدالراضي»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المسجد يقع في منطقة مهمة بالعاصمة المصرية وقد يكون مقصدًا سياحيًا لكافة الزائرين خلال السنوات المقبلة بعد تطويره بشكل يحافظ على هويته.

ترميم المسجد ضمن تطوير شامل لحديقة الفسطاط

وأوضح، أن ترميم مسجد عمرو بن العاص خلال تلك الآونة جاء في إطار تطوير شامل لحديقة الفسطاط، وهي التي تقع في مكان متفرد بقلب القاهرة بين النيل وشارع صلاح سالم: «بجانها مصر القديمة وهنلاقي فيها تطور كبير حصل في سور مجري العيون ونقل المدابغ لمنطقة الروبيكي في مدينة بدر بطريق السويس».

وأكد أن هذا التطوير ما سيحافظ على هوية أول مسجد تم بنائه في مصر وهو أحد أهم المساجد المصرية، ويتواجد بجوار الكنيسة المعلقة والمعبد اليهودي، «كل الأديان تجمعت في هذا المكان».