حظك اليوم برج الأسد الأحد 15-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الجانب العملي والعاطفي لمواليد برج الأسد الذي يعرف عنه أنه صاحب كاريزما قوية بين المحيطين به فتجده يقود زملاءه في الجامعة أو في محيط العمل، فلديه شخصية تحب لفت الأنظار إليها بشتى الطرق، ويساعده على ذلك أن لديه جاذبية تجعل المحيطين به يرغبون في الاقتراب منه.

يتجه أصحاب ومواليد برج الأسد لاعتماد أسلوب الدبلوماسية في الحديث مع الآخرين فتجده يكسب ود الكثير ولا يوجد له أعداء إلا الحاقدين فقط، كما ويفضل أن يعيش في أجواء هادئة ولا يميل للصخب رغم أنه يملك الكثير والكثير من الصداقات فتجده ودودا مع كل من يتعامل معه.

ومن منطلق أن برج الأسد صاحب شخصية قيادية ومسيطرة على الآخرين بشكل كبير، ويحب أن ينفق الأموال على تدليل نفسه، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

في الجانب المهني حظك اليوم على موعد مع الفلك إذ ينصحك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي وأن النظر للوراء سيخلف لك الكثير من الخلافات والضغوط التي أنت في غنى عنها.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تقول اليوم الأحد عبير فؤاد لبرج الأسد أنت مولود ستجد القمر في مربع برجك يدفعك للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر.