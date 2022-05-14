«الإذاعات الإسلامية» تهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات

وجه الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والأعضاء بالاتحاد، التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنين له مواصلة مسيرة التطور والازدهار للإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ امتدادا لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

السيسي يهنئ محمد بن زايد

وكان أول المهنئين لمحمد بن زايد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي هنأ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما هنأ محمد بن زايد، عدد من الرؤساء والشخصيات العامة، ومن بينهم جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا عزم بلاده على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، وذلك حسبما ذكرت العربية نت في نبأ عاجل.

الملك سلمان يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات

وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي بوتين وغيرهم من الزعماء والرؤساء والشخصيات العامة على تهنئة بن زايد على انتخابه رئيسا للإمارات.

وذكر البيان الصادر صباح اليوم السبت من وزارة شؤون الرئاسية بالإمارات، أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور، انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد.

يذكر أن محمد بن زايد ولد في 11 مارس 1961 بإمارة العين في الإمارات العربية المتحدة، ويعد ثالث رئيس للإمارات بعد والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الأب المؤسس لدولة الإمارات وأول رئيس لها، وشقيقه خليفة بن زايد الذي وافته المنية خلال الساعات القليلة الماضية.