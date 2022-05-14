الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الشيخ محمد بن زايد لتوليه رئاسة الإمارات

هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاختياره رئيساً جديداً لدولة الإمارات المتحدة، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد، الذي رحل عن دنيانا أمس.

الكنيسة تهنئ رئيس الإمارات الجديد

تم اختيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإجماع من المجلس الأعلى للاتحاد، وبناءً عليه، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، برئاسة قداسة البابا تواضرس الثاني، بيان تهنئة لـ بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه حكم البلاد.

وجاء في بيان الكنيسة المصرية الأرثوذكسية أن الكنيسة تثق في محمد بن زايد آل نهيان، وتثق في قدراته أنه سيتمكن من السير على خُطى خليفة بن زايد رحمه الله ويكمل مسيرته في التطوير والرقي.

الكنيسة تثق في رئيس الإمارات الجديد

كما أشارت الكنيسة، في بيانها، إلى أن الشيخ محمد بن زايد سيتمكن من استكمال مسيرة النجاح التي بدأها خليفة بن زايد قبله، واختتمت الكنيسة الأرثوذكسية بيانها بأنها تصلي من أجل أن يوفق الله خطى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأن يدله إلى الطريق السليم، وييسر له ما فيه الخير والبركة والسلام، له ولدولة الإمارات العربية المتحدة كاملة وشعبها العظيم.