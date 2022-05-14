بايدن يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات: «عازمون على تقوية الشراكة معكم»

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الشيخ محمد بن زايد، بانتخابه رئيسا للإمارات، مؤكدا عزم الولايات المتحدة على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، وذلك حسبما ذكرت العربية نت في نبأ عاجل.

كامالا هاريس تترأس وفد تقديم العزاء في الشيخ خليفة بأبو ظبي

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول أمريكي، قوله، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس، تترأس وفدا لتقديم العزاء في الشيخ خليفة بن زايد في أبو ظبي، وتؤكد خلال زيارتها على قوة الشراكة مع الإمارات ورغبة واشنطن في تقويتها.

الوفد الأمريكي لأبو ظبي يضم وزيري الدفاع والخارجية ومدير CIA

وأشار موقع أكسيوس الأمريكي إلى أن الوفد الأميركي الذي يتوجه للإمارات، بقيادة نائبة الرئيس كاميلا هاريس، يضم وزيري الخارجية والدفاع ومدير الـ CIA.