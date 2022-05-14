رئيس التحرير

محمود مسلم

بايدن يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات: «عازمون على تقوية الشراكة معكم»

كتب:

خالد عبد الرسول
07:01 م | السبت 14 مايو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الشيخ محمد بن زايد، بانتخابه رئيسا للإمارات، مؤكدا عزم الولايات المتحدة على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، وذلك حسبما ذكرت العربية نت في نبأ عاجل.

كامالا هاريس تترأس وفد تقديم العزاء في الشيخ خليفة بأبو ظبي

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول أمريكي، قوله، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس، تترأس وفدا لتقديم العزاء في الشيخ خليفة بن زايد في أبو ظبي، وتؤكد خلال زيارتها على قوة الشراكة مع الإمارات ورغبة واشنطن في تقويتها.

الوفد الأمريكي لأبو ظبي يضم وزيري الدفاع والخارجية ومدير CIA

وأشار موقع أكسيوس الأمريكي إلى أن الوفد الأميركي الذي يتوجه للإمارات، بقيادة نائبة الرئيس كاميلا هاريس، يضم وزيري الخارجية والدفاع ومدير الـ CIA.

اقرأ المزيد:

عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد على توليه الحكم رئيساً لدولة الإمارات

أمير قطر يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات

الملك سلمان يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

بايدن يعزي محمد بن زايد في اتصال هاتفي: سنكرم الشيخ خليفة بتقوية العلاقات

عاجل.. الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

محمد بن زايد يتلقى عزاء حكام الإمارات في الشيخ خليفة
بقلم خالد عبد الرسول