بايدن يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات: «عازمون على تقوية الشراكة معكم»
كتب:
خالد عبد الرسول
07:01 م | السبت 14 مايو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن
هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الشيخ محمد بن زايد، بانتخابه رئيسا للإمارات، مؤكدا عزم الولايات المتحدة على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، وذلك حسبما ذكرت العربية نت في نبأ عاجل.
كامالا هاريس تترأس وفد تقديم العزاء في الشيخ خليفة بأبو ظبي
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول أمريكي، قوله، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس، تترأس وفدا لتقديم العزاء في الشيخ خليفة بن زايد في أبو ظبي، وتؤكد خلال زيارتها على قوة الشراكة مع الإمارات ورغبة واشنطن في تقويتها.
الوفد الأمريكي لأبو ظبي يضم وزيري الدفاع والخارجية ومدير CIA
وأشار موقع أكسيوس الأمريكي إلى أن الوفد الأميركي الذي يتوجه للإمارات، بقيادة نائبة الرئيس كاميلا هاريس، يضم وزيري الخارجية والدفاع ومدير الـ CIA.