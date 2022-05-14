أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي: محظوظ بفريق قوي

أشاد أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، بفريق العمل المتواجد معه خلال دورة المهرجان المقبلة.

وكتب رمسيس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «مع إعلان فتح باب التقدم بالأفلام للدورة المقبلة من مهرجان القاهرة وإعلان خبر يمكن كتير عرفوه بخصوص فريق البرمجة.. لازم أعترف إني محظوظ جدا بفريق قوي قدم نجاحات ملحوظة في الدورة السابقة.. السنة دي يمكن وأنا بتحمل مسؤولية مضاعفة عما سبق بين الإدارة الفنية والبرمجة من ناحية وهي مجال خبرتي الأساسية بيضاف عبء الإدارة اللوجستية للمهرجان».

وأضاف أمير رمسيس: «سبب اطمئناني الأساسي هو وجود فريق قوي بيسندني في الجانب الفني وواثق في قدرتنا على تقديم برنامج قوي.. شكرا».

تولي أمير رمسيس مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي

وفي مارس الماضي أعلن الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، عن اختياره للمخرج أمير رمسيس ليتولى منصب مدير المهرجان في دورته المقبلة.

وقال فهمي في بيان صحفي: «أسعدني جدا قبول صديقي العزيز أمير رمسيس، إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لما له من خبرة في هذا المجال، مع تمنياتي له بالنجاح».

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلنت اليوم خلال بيان صحفي عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ44 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، ابتداءً من الغد 15 مايو الجاري ويستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس.