أمير رمسيس بعد اختياره مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي: أشعر بمسئولية ضخمة

أعرب المخرج أمير رمسيس، عن سعادته لتوليه منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة، إذ نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «شكرا لكل الأصدقاء والزملاء على سيل التهنئة الذي لم ينقطع منذ إعلان الخبر.. وشكرا قبل كل شيء للفنان الكبير حسين فهمي على الثقة الكبيرة.. كبرت وأحببت السينما متفرجا في قاعات مهرجان القاهرة منذ دراستي للسينما في التسعينات».

وأضاف أمير رمسيس: «أشعر اليوم بمسئولية ضخمة للخروج بالمهرجان برنامجا وشكلا على نفس المستوى الذي خرج به في الدورات الماضية مستكملا ما بناه زملاء أعزاء وأستاذة كبار صنعوا للمهرجان اسمه الكبير».

أمير رمسيس مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي

وأعلن الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، منذ قليل، اختياره للمخرج أمير رمسيس ليتولى منصب مدير المهرجان في دورته المقبلة.

وقال الفنان حسين فهمي: «أسعدنى جدا قبول صديقي العزيز أمير رمسيس، إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لما له من خبرة في هذا المجال، مع تمنياتي له بالنجاح».

من هو أمير رمسيس؟

المخرج أمير رمسيس شارك في مهرجان دبي السينمائي 2014، وحاز فيلم «حظر تجول» بعرض أول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما عرض في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ومالمو للسينما العربية.

وعمل مديرا فنيا لمهرجان الجونة السينمائي لدوراته الخمس الأولى، وانتهى مؤخرا من إخراج مسلسل «لون البحر» للنجم خالد النبوي وعائشة بن أحمد، ومن المقرر عرضه قريبا.