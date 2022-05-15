حظك اليوم برج الميزان الأحد 15-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات علم الفلك وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والعملي لمواليد برج الميزان اليوم السبت 15 مايو، والذي يتميز بأنه شخصية يحبها كل من يتعامل معها كونها اجتماعية وتحب تكوين الصداقات بشكل دائم وتمتلك عدد كبير من الأصدقاء والمحيطين المقربين منها، فضلا عن أن الكثيرين يحبونه نظرًا لتميزه بالإخلاص والود.

وبحسب الفلك فإن مولود برج الميزان يملك شخصية دقيقة وعقلانية يفضل الاعتدال في كافة أمور حياته فلا تجده متطرف في رأيه بل يفضل أن يزن الأمور بميزان العقل فالانحراف في الآراء صفة تبعده عن المقربين حتى وإن كانوا أعز الناس على قلبه.

ونوضح في التقرير التالي حظك اليوم مولود برج الميزان على الجانب العاطفي والمهني، والذي يملك أسلوبًا جيدًا في الحديث والحوار ويعرف عنه أنه لبق في الحديث، وتجده شخص طيب لا يحب الشجار ويسعى إلى السلام والوفاق.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

أحذر مولود برج الميزان فالقمر وأورانوس اليوم الأحد متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب الإجتماعي والعاطفي فاليوم الأحد تجد القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك فجميع تصرفاتك محط أنظار من حولك لذا يجب الحذر.