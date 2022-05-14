أحمد إبراهيم يظهر على كرسي متحرك بعد تعرضه لوعكة صحية «صور»

تعرض الفنان أحمد إبراهيم لوعكة صحية، خلال الساعات القليلة الماضية، ونقل إلى أحد المستشفيات.

أحمد إبراهيم يعلق على إصابته: استراحة محارب

ونشر أحمد إبراهيم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددًا من الصور خلال خضوعه لأشعة، للاطمئنان على حالته الصحية، معلقا: «قدر الله ما شاء الله استراحة محارب».

كما ظهر إبراهيم في الصور، جالسا على كرسي متحرك.

آخر أعمال أحمد إبراهيم الفنية

وكانت آخر أعمال أحمد إبراهيم مسلسل الطاووس، الذي عرض العام الماضي، ودارت أحداثه حول كمال الأسطول محام مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره للتحقيق في إحدى قضايا اﻻغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب.

وشارك في بطولة المسلسل سهر الصايغ، جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، أشرف مصليحي، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، يوسف الأسدي، فرج الزاهد، وهو من تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

نجاح أحمد إبراهيم في مسلسل سلسال الدم

وحقق أحمد إبراهيم نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل «سلسال الدم»، الذي جسد خلاله شخصية وكيل نيابة، وهو ابن هارون صفوان الذي كان يقوم بدوره الفنان رياض الخولي.

وتدور أحداث مسلسل سلسال الدم، حول امرأة صعيدية تفقد زوجها بعد تعرضه للقتل على يد عمدة البلدة التي تعيش فيها، وعلى الرغم من أنها تصبح امرأة أرملة ووحيدة، إلا أنها تقرر الانتقام من غريمها العمدة بشتى الوسائل الممكنة، في محاولة منها للثأر لزوجها.