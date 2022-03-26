ميكنة المراكز التكنولوجية بأحياء أسيوط ضمن برنامج تنمية الصعيد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم اتخاذ خطوات جادة لتطوير المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وميكنة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، تسهيلًا وتيسيرًا لهم للحصول على الخدمات المقدمة لهم.

تنفيذ خطة التنمية وخلق فرص عمل

ياتي ذلك في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظة أسيوط والممول من الحكومة المصرية، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، والذي يضم في مرحلته الحالية محافظة أسيوط.

وفد من المكتب التنسيقي يزرو المراكز التكنولوجية

واستقبلت محافظة أسيوط خلال الأيام الماضية وفدا من المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق التقييم للبنك الدولي ورئيس اللجنة الاشرافية والتنفيذية بالمحافظة، ضمن خطة التقييم الثاني، والذي زار بعض المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتزامن هذه الزيارة مع تفعيل بوابة خدمات المحليات الإلكترونية httb//lgs.gov.eg، إضافة إلى تفعيل نظام الحجز الإلكتروني وتنظيم مواعيد حجز المواطنين من خلالها.

متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار يحيى زكريا مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة إلى أن وفد لجنة التقييم بالمكتب التنسيق والبنك الدولي تابع عددا من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها تراخيص المباني وتراخيص الإشغالات والإعلانات وتراخيص المحال، مع التأكد من تنفيذ دورة العمل المستندية ودورة العمل على المنظومة ومدى الالتزام بإنهاء الخدمة المقدمة للمواطنين، خلال المواعيد المقررة، فضلًا عن تقييم سير العمل بالمراكز التكنولوجية، والإعلان عن الخدمات التي تقدمها بوابة خدمات المحليات الاليكترونية تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمات.