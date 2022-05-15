حظك اليوم برج العقرب الأحد 15-5-2022 عاطفيا ومهنيا

أعلنت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج العقرب الذي يهاب البعض التعامل مع مواليده خوفا من أن اسمه فقط إلا أن الكثير لا يعرف أنه شخصية حنونة للغاية تملك قلب أبيض صادق محب للغير ودائما ما يمد يد العون لكل من حوله.

ووفق خبراء الفلك فإن مواليد برج العقرب يجد سعادته في سعادة الآخرين، ولكي تكسب مولود هذا البرج لابد أن تتعامل معه بالإخلاص والصدق لكي تستطيع كسب ثقته، ونوضح من خلال التقرير التالي حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب الذي لا يجب أن يتعامل مع الشخصية الكاذبة حيث يكره تلك الشخصيات بشدة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وتنصحك عبير فؤاد عزيزي برج العقرب بأن تحاول معالجة المشاكل الصغيرة أولا بأول مع الطرف الآخر ولا تترك المشاكل تتفاقم فتركها قد يدخلك في مشكلات وخلافات أنت في غنى عنها في حياتك بشكل عام.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

وعلى عكس الجانب العاطفي يأتي الصعيد المهني الذي يحمل لك أخبارا سارة للغاية فاليوم الأحد القمر في برجك يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية، فقط انتبه لحقوقك ولا تتركها حتى لا تصاب بالندم أيها المولود المحبة لعملك والمنشغل به للغاية حتى لاتخسر ما تحب.