أستاذ علوم سياسية إماراتي: نعي المصريين للشيخ خليفة يعكس حبهم الراسخ لبلادنا

وجّه الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، الشكر للإعلام والشعب المصري، بسبب نعي الشيخ خليفة بن زايد، قائلا: «مشاعر نبيلة وصادقة، والعلاقات بين مصر والإمارات وطيدة، فحب الإمارات وشعبها راسخ في قلب 100 مليون مصري، والعكس أيضا، حيث إنّ حب مصر متجذر في قلب ووجدان مليون إماراتي كما أوصانا الأب بن زايد».

عبد الله: الشيخ زايد أوصانا بحب مصر

وأضاف عبدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، عبر قناة ON: «أوصانا الأب بحب مصر، واستمر ذلك في عهد الراحل الشيخ خليفة، والآن يتجدد في عهد الشيخ محمد بن زايد، وبالنسبة لآليات انتخاب رئيس الدولة بالإمارات، فإن دستورنا واضح».

وتابع: «في حالة فقدان الرئيس بالموت أو غيره وبأي شكل من الأشكال يعقد المجلس الأعلى اجتماعا طارئا في غضون شهر على الأكثر وأحيانا في أقل من 24 ساعة كما في بعض الأحيان حيث جرى العرف وجرى اتباع هذا العرف على مدار خمسين حيث تنتقل السلطة بكل سلاسة ولا مجال لأي صراع أو تنافس على السلطة حيث حسم عرفا ودستورا».

أستاذ العلوم السياسية: الشيخ خليفة كان ملكا للإنسانية

وعن الشيخ خليفة، أكد أنه كان أبا وملكا للإنسانية بين شعبه؛ فكان أبا قبل أن يكون رئيسا وقائدا وحكيما، فضلا عن أنه كان متواضعا لأبعد الحدود، حيث كان محبا لعمل الخير لدولته وشعبه ولكل بقعة في الأرض.