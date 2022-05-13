المهن الموسيقية تنعى الشيخ خليفة بن زايد: قائد مسيرة ازدهار الإمارات

نعى هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

هاني شاكر: بن زايد قاد مسيرة ازدهار وتفوق الإمارات

وقال بيان نقابة المهن الموسيقية: «الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية المصرية، ومجلس إدارة النقابة، وجموع فناني وشعب مصر، ينعون بكل الأسى والحزن، فقيد العروبة المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، وراعي تنميتها، وقائدها في مسيرة الازدهار والتفوق».

المهن الموسيقية: مصر كانت وطنا ثانيا لخليفة بن زايد

وأضاف بيان المهن الموسيقية: «ويشيد بدور وحكمة الفقيد الراحل في إدارة بلاده واستقرارها وفي علاقته المتميزة وصداقته بالشعب المصري الذي كان بمثابة أهل ووطن ثان له، ونضرع إلى الله أن يتقبله شهيدًا مناضلاً مغفورًا له، وأن يلهم شعب الإمارات الشقيق وكل الشعوب العربية الصبر والسلوان، ويُسكنه منازل الصدّيقين والأبرار».