لميس الحديدي تنعى خليفة بن زايد: «وصل بالإمارات لدولة قوية»

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائلة: «تعازينا لقادة الإمارات وللشعب الإماراتي في رحيل الشيخ خليفة بن زايد الذي قاد بلاده في وقت تحولات اقتصادية مهمة برفقة قادة الإمارات وتمكنوا من الوصول بالإمارات لدولة قوية وذات مكانة كبيرة على مستوى المنطقة».

تعاون بين مصر والإمارات

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج كلمة أخيرة، على قناة on: «تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا، وأريد القول إن من شيم آل نهيان منذ عهد الوالد، دعم وحب مصر وأهلها؛ سواء سياسيا أو ماديا، وذلك في أصعب الفترات التي تعرضت لها البلاد».

حب إماراتي حقيقي لمصر

وتابعت الإعلامية: «القصة مش بس دعم سياسي ومادي فقط القصة هي حب حقيقي لمصر وشعبها في العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي العلاقات بين الرئيسين محمد بن زايد والسيسي، والعلاقات بين البلدين والشعبين والقيادتين وطيدة ومترسخة ومكانة الإمارات في قلوب المصريين معروفة وراسخة حيث لها مكان خاص».

وروت تفاصيل مواقف مهمة لمستها شخصيا من محمد بن زايد، قائلة: «له مواقف شخصية لا أنساها أنا شخصيا رأيتها بعد 2013 خلال ثورة 30 يونيو، كيف كان داعما لنا ولمصر والشعب المصري ووقفتنا ضد الاخوان في وقت العالم كله كان لا يقول إنها ثورة، ولكن بن زايد يطلق كافة سفراء بلاده في كل البلاد ليقولوا كلمة حق ويدافعون عن موقف الشعب المصري».