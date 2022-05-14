محمد بن زايد يتلقى عزاء حكام الإمارات في الشيخ خليفة

قالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت، أنّ الشيخ محمد بن زايد سيتلقى عزاء حكام الإمارات في وفاة الشيخ خليفة، وفق نبأ عاجل نقلتة قناة "العربية".

وذكرت وكالة «وام» أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان توفي عن 73 عاما، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الوطني الرسمي على وفاة رئيس الجمهورية لمدة 40 يوما ابتداء من الجمعة. ستطير الأعلام في نصف الصاري خلال هذه الفترة، أوضح تقرير لمكتب دبي الإعلامي أنه سيتم تعليق العمل في القطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام.

محمد بن زايد رئيساً للإمارات

وأفادت وكالة «رويترز» بأن نائب الرئيس ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، حاكم دبي سيعمل بموجب الدستور كرئيس حتى يجتمع المجلس الاتحادي الذي يضم حكام الإمارات السبع في غضون 30 يومًا لانتخاب رئيس جديد، فيما أفادت وكالة «وام» قبل قليل أنّ المجلس الأعلى للاتحاد انتخب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات.

التعازي والحداد في رئيس الإمارات الراحل

وقدم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تعازيه عبر تغريدة قال فيها إن «الإمارات فقدت ابنها الصالح قائد مرحلة التمكين ووصي مسيرتها المباركة»، كما غرّد حاكم دبي الشيخ محمد على تويتر حداداً على الخسارة بحزن شديد، وأعرب رئيسا وزراء مصر والعراق عن تعازيهما في وفاة رئيس الإمارات.

وانتخب الشيخ خليفة، حاكم أبوظبي الراحل، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة في 3 نوفمبر 2004 خلفاً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة من 1971 إلى 2004.

ويتوجه عدد من زعماء العالم اليوم إلى دولة الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد إعلان وفاته صباح الجمعة.