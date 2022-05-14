شوقي: 99.6% من طلاب أولى وتانية ثانوي نجحوا في الدخول على منصات الامتحان

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن نسبة دخول الطلاب على منصة الامتحانات في الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الأربعاء الماضي في أول امتحان لهم كانت 99.6%، «ده رقم لأي حد في الـIT مذهل، يعني مفيش كدة بصراحة»، موضحًا أن منظومة إجراء الامتحانات إلكترونيًا معقدة للغاية، «رابعة ابتدائي فيها 2 ونصف مليون طالب، والامتحانات خلصت يوم الخميس بدون ما حد ياخد باله، ولا الإعلام يذكر عنها شيء إطلاقًا وفيه جيل سنفخر بيه مع بعض في تلك السنة».

المنظومة الإلكترونية لامتحانات أولى وثانية ثانوي تتعامل مع 700 ألف طالب

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، والذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، أنه يتمنى أن يكون أولياء أمور الطلاب في الصف الرابع الابتدائي آمنوا بأن هناك تطوير في قدرات الطلاب، «ولو كان القلق منهم أقل من كدة وسابوا لينا اتخاذ القرار ووثقوا فينا، الولاد هتبقى أحسن من كدة، فالكلام ميبقاش على الامتحانات، الكلام بيبقى على قدرات الطلاب»، موضحًا أن المنظومة الإلكترونية لامتحانات أولى وثانية ثانوي تتعامل مع 700 ألف طالب.

طلاب أولى وثانية ثانوي في مصر أكبر من عدد طلاب فنلندا بالكامل

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن الـ 700 ألف طالب الذين يُجرى لهم الامتحان إلكترونيًا أكثر من عدد الطلاب في فنلندا من كي جي 1 وحتى الثانوية العامة، إذ أن تلك الدولة بها 500 ألف طالب فقط في التعليم ما قبل الجامعي، بينما الصفان الأول والثاني الثانوي فقط فيهما 700 ألف طالب في مصر، «بقول الكلام ده عشان الناس تبقى مدركة إن العملية مش سهلة، وكمان لا نستخدم إنترنت، ومفيش حاجة اسمها السيستم يقع، المنظومة المستخدمة في هذا العام جديدة تمامًا، ونتيجة خبرات 3 سنوات متراكمة، وإحنا فخورين بيها».