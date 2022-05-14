طارق شوقي: تطوير التعليم عملية جراحية صعبة.. ونتحمل إرث «30 سنة إهمال»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعلم يعد عملية جراحية صعبة، كوننا نتحمل إرث 30 سنة من إهمال تلك القضية وعدم النظر فيها بالطريقة الصحيحة، «لا يزال مشوارا طويلا عشان كلنا نحط إيدينا في إيد بعض عشان مصلحة ولادنا، طول الوقت بنحاول نشرح إن تطوير التعليم مش رفاهية، تطوير التعليم الدولة اتخذته كهدف أساسي من أهداف التنمية»، فالاستثمار في رأس المال البشري ليس كلاما مرسلا، بل مهما للغاية.

وزير التعليم: لازم ولادنا يقودوا البلد إلى الأفضل

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، والذي يعرض على قناة «القاهرة والناس»، أن الجميع شاهد الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم، فالدول التي لديها قيمة مضافة هي التي تستطيع التنافس في السوق العالمية، وهي الدول التي تقف على قدميها بثبات، «إذا كنا عاوزين نتقدم، لازم نفكر مش في ولادنا بس، بل في مصر، لازم ولادنا يقودوا هذا البلد لما هو أفضل».

هدف نظام التعليم الجديد إنشاء جيل قادر على الإنتاج

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «عشان يقودوه لازم فعلا يكون عندهم مهارة وليس شهادة، لازم يفيدوا البلد، بالصناعة والتجارة، والتصدير يحتاج إلى عقول، تنشئة هذه العقول هي هدف تطوير التعليم، إحنا ممكن نبني كل حاجة، لكن لازم العقول اللي هتشيل ده وهتصونه وهتزوده، وهتصدر، إحنا لازم ننتج، مش كل حاجة نستوردها، لازم كل حاجة نعرف نعملها، وعشان نعرف لازم نتمكن وعشان نتمكن لازم نتعلم، هدف النظام الجديد اللي وصل لـ رابعة ابتدائي والخامسة هتنضم في سبتمبر، هو إنتاج هذا الجيل».