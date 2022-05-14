وزير التعليم: «السيستم موقعش في امتحانات أولى وثانية ثانوي.. بلاش هيصة»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يوم الخميس الماضي عندما كان في تونس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان هناك امتحان لطلاب أولى وثانية ثانوي، والذي عانى البعض فيه من الدخول على المنصة، إذ كانت المرة الأولى الذي يتم فيه تجريب السيستم 3 مرات، موضحًا أنه عندما يوضع السيستم في ظروف العمل الحقيقية نكتشف بعض الأمور التي تحتاج إلى «تظبيطات» صغيرة لا يفهمها غير المتخصص، «مفيش حاجة اسمها سقوط سيستم، مفيش حاجة بتسقط، مفيش شبكة أصلا عشان يسقط».

السيستم يقوم بإرسال الأسئلة ويستقبل إجابات

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، أن السيستم يرسل الأسئلة ويستقبل إجابات، «الإجابات بتاع الـ700 ألف طالب مضروبة في 40 سؤال في الامتحان، شوف حضرتك يبقى كام إجابة، الداتا دي بتتحرك وتروح وتيجي وتمشي على شبكة داخلية بتاعتنا، مش شبكة خارجية، التضبيطات التفصيلية بتاعة سعة الداتا كانت فيها غلطة عملها أحد الإداريين، أخرت الامتحانات لمدة 16 دقيقة بالضبط»، وتم تدارك الخطأ في الامتحانات بعد ذلك، «فمينفعش نعمل الهيصة دي كلها».

نسبة نجاح الطلاب في الدخول في امتحان الكمياء والجغرافيا تجاوز الـ99.7%

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الدليل على تدارك الأخطاء هو أن نسبة نجاح الطلاب في الدخول في امتحان الكيمياء والجغرافيا اليوم تجاوز الـ99.7%، «السنة دي عشان أولى وثانية ثانوي سنوات نقل نقدر نتحمل فيها أي احتياج لضبط نهائي للسيستم وده اللي حصل، مش عاوزين نعرض الثانوية العامة لده، نظرًا لحساسية الثانوية العامة، إنما لازم كلنا نبني حاجات جديدة مع بعض، مينفعش نعمل كل الهيصة دي من وإحنا بنشتغل، بقولهم يا جماعة لو أنا هرصف الشارع اللي قدام بيتك هيضايقك شوية، مش عارف تركن عربيتك، بس الشارع ده هتستمتع لما يبقى كويس، غلطة من أحد الإداريين أجلت وصول الامتحان 16 دقيقة».