إيساف يصطدم مع أحد متابعيه بسبب ديانته: لكم دينكم ولي دين «فيديو»

اصطدم المطرب إيساف مع أحد متابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بعد أن أعلن أنه تخرج في مدرسة «القديس يوسف»، فقال متابعوه إنه مسيحي الديانة.

وظهر إيساف خلال فيديو قال فيه «أنا اسمي إيساف سناء إبراهيم محمد جبل، جنسيتي مصري، من الشرقية، ومسلم الديانة، فوق الأربعين، إيه بقى مشكلتك؟ إن أنا مثلا يقال ده مسيحي الديانة، «لكم دينكم ولي دين» وافرض طلعت مسيحي مهما اخواتنا وحبايبنا وعندي أصدقاء مسيحين متربين سوا معايا مسيحين بحبهم ومع بعض في الفرح والحزن».

وأضاف إيساف «إية المشكلة؟ ليه العنصرية اللي عندكو دي، ووالدي اسمه سناء وأرجل راجل شوفته في حياتي، كفاية إنه طلعنا رجاله الحمدلله. إيه العقد النفسية دي والمرض ده، أنا حاطط صور منقولة من مرحلة تعليمية لمرحلة، والمدرسة اسمها القديس يوسف، إيه المشكلة؟ دي مدارس لغات».

واختتم إيساف قائلا: «ربنا يسهل ليكو، إنتوا عيانين أوي، الحياة أسرع من كده، ومحتاج الواحد يركز في نفسه أكتر من كده».

وعلق إيساف على الفيديو قائلا «والنبي بلاش فتي بقي وخلينا مجتمع سوي، تحيا مصر وحدة وطنية واحدة مسلم ومسيحي».

دويتو إحساس الروح

وطرح إيساف منذ أيام أحدث فيديو كليب له بعنوان «إحساس الروح»، وهو دويتو غنائي بمشاركة المطربة آية خفاجة.

الأغنية الآن على موقع يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات أحمد عرفان وألحان محمد أنيس وتوزيع أحمد أمين، وإخراج مارك سمير، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.