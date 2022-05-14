إخلاء سبيل منير مكرم ومحسن محيي الدين من قسم حدائق أكتوبر

أكد منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه تم إخلاء سبيله هو والفنان محسن محيي الدين الشهير بمحسن صبري، وذلك بعدما قام شخص بإتهامهما زور بأنهما قاما بضربه داخل كمبوند نقابة المهن التمثيلية بمنطقة حدائق أكتوبر، مؤكدا أنه تم التصالح بين الطرفين وأنه في طريقه إلى منزله حسب تصريحاته لـ«الوطن».

واستقبل قسم حدائق أكتوبر بلاغا بمشاجرة بين كل من طرف أول الممثل محسن محيي الدين 67 سنة، والممثل منير مكرم 64 سنة، وطرف ثان مالك وحدة سكنية بذات الكمبوند 35 سنة، مصابا بجرح سطحي بالذراع اليسرى.

وتبين أن مشادة كلامية اندلعت بسبب تأخر الشركة التابعة لنقابة المهن التمثيلية في إنهاء أعمال التشطيبات والتسليم، وادعى الثالث قيام الطرف الأول بإحداث إصابته، وقدم الأمن الإداري للكمبوند فيديو من كاميرا مراقبة يظهر الطرف الثالث وهو يحدث إصابته بنفسه.