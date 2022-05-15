بـ«بيجاما بينك».. أحدث إطلالة لهيفاء وهبي تنال تفاعلا كبيرا

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أحدث سيشن تصوير لها بالبيجاما.

وأثنى متابعو هيفاء وهبي على إطلالتها، حيث اردتدت بيجاما «بينك» والتقطت عدد من الصور وهي تجلس على السرير.

أشباح أوروبا

وكان من المفترض ان يتم عرض فيلم «أشباح أوروبا» خلال موسم عيد الفطر، ولكن تم تأجيل عرضه في اللحظات الأخيرة بسبب الخلاف بين هيفاء وهبي بطلة الفيلم ومحمد وزيري المنتج، والتي وصلت إلى المحاكم.

وعرض الفيلم في عدد من دول الخليج، ولاقى نجاحا كبيرا وإقبالا جماهيريا، وعلق أحد متابعي الفيلم عبر تويتر قائلا: «أشباح أوروبا فعلاً فيلم جميل جداً خفيف ولطيف، يعني أتخيل جمال التصوير لو كان تم عرضه قبل 3 سنوات، كيف راح تكون الأصداء حقيقة، شيء جبار ومازالت الصورة محافظة على الجودة العالية».

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة تنجب 6 أطفال، ولكن يقوم زوجها ببيع 3 منهم بسبب الفقر، وفي المستقبل يتقابل الأشقاء وتنشأ صراعات بين الأشقاء الستة.

فيلم «أشباح أوروبا» بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن وبيومي فؤاد.

إلغاء حفل هيفاء وهبي في أمريكا

وكان من المفترض أن تحيي الفنانة هيفاء وهبي حفل غنائي في أمريكا ولكن تم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة، وكتبت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «لأسباب خارجة عن إرادتي، وإرادة المنظمين لن أتمكن من إحياء الحفلة الّتي كانت مقررة بتاريخ 19 مارس، في ولاية لاس فيجاس الأمريكية».